Bom Prato Móvel de Diadema passa a atender na região Norte

O Bom Prato Móvel, que por mais de um ano atendeu na região Leste de Diadema, na Praça Francisco Vicente, no Jardim Marilene, está de endereço novo. A partir desta quarta-feira (26/6), a unidade estará na Rua Osaka, ao lado do Ecoponto da Prefeitura, no Jardim Takebe, região do Taboão.

A razão da mudança de local é que na mesma região Leste – na Avenida Alberto Jafet, 709 – entrará em funcionamento o terceiro restaurante popular municipal de Diadema. O equipamento será inaugurado nesta sexta-feira (28/6), às 10h30, servindo 800 pratos diariamente.

Para oficializar a mudança de endereço, amanhã, a partir das 10h30, o prefeito José de Filippi Júnior e a secretária de Segurança Alimentar Luci Uliana estarão no local falando com moradores. A região Norte, onde fica o Jardim Takebe, é uma das mais populosas do município e, atualmente, cerca de 46.500 moradores vivem na área.

A unidade móvel atenderá de segunda a sexta-feira, pelo sistema de marmitex. Todos os dias, as entregas dos pratos começarão a partir das 11h, até o término da cota. Cada refeição vai custar R$ 1,00 e a novidade é que a oferta de comida aumentou. Dos 400 marmitex oferecidos no Jardim Marilene, agora são 500 refeições/dia no Jardim Takebe.

O Programa Bom Prato é uma ação alimentar do Governo do Estado, que em Diadema é realizada em parceria com o Governo Municipal, desde dezembro de 2022, quando começou a funcionar a unidade Bom Prato Eldorado. Voltada para pessoas em situação de vulnerabilidade social, a iniciativa oferece alimentação balanceada e de qualidade a preço acessível para a população.

As refeições que serão oferecidas na unidade móvel do Jardim Takebe virão do Bom Prato Eldorado, que serve atualmente 1.200 refeições/dia, também no valor de R$ 1,00, e 300 cafés da manhã, no valor de R$ 0,50. Somando a produção das duas unidades são 1.700 refeições servidas diariamente.