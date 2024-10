Bom Prato distribui 29 milhões de refeições em 2024

O Governo do Estado de São Paulo conta com um dos principais programas no combate à insegurança alimentar da América Latina: o Bom Prato, que apenas em 2024 já serviu 29 milhões de refeições. Por isso, há motivos para celebrar o Dia Mundial da Alimentação, comemorado no dia 16 de outubro. Trata-se de uma data para discutir a situação da alimentação em todo o mundo, com foco nas pessoas em situação de vulnerabilidade.

Desde 2000, o programa de segurança alimentar do governo paulista oferece refeições nutritivas e de qualidade, a um preço simbólico de R$ 1. Hoje, o Bom Prato conta com 120 unidades em diversas regiões do estado, que servem cerca de 136 mil refeições por dia. E o Governo de SP vem investindo em constantes melhorias do programa, com o objetivo de ampliar seu alcance e sua qualidade.

“O Governo de São Paulo está comprometido com este que é um dos principais programas do Desenvolvimento Social”, explica a secretária Andrezza Rosalém. “É um governo que cuida das pessoas, em especial dos mais vulneráveis.”

Desde janeiro de 2023, foram criados mais 20 pontos de distribuição de refeições – com a entrega de 18 unidades móveis (Bom Prato Móvel) e dois Refeitórios. O Bom Prato Móvel é um modo de alcançar pessoas em situação de vulnerabilidade social que se encontram em bolsões de pobreza. Por meio de caminhões do tipo Vuc, as marmitas são transportadas de uma unidade fixa para o local de distribuição. A cada quatro meses há um rodízio de localização, e os pontos móveis de distribuição mudam de endereço.

Já nos refeitórios, localizados na capital e no município de Bauru, o café da manhã é preparado no local. Mas o almoço e o jantar são trazidos e distribuídos pelas unidades móveis. Os refeitórios são salões climatizados com bebedouros e banheiros com acessibilidade.

Houve também a ampliação dos dias de funcionamento de algumas unidades. Atualmente, 31 restaurantes populares do programa funcionam de segunda a domingo, incluindo feriados. Isso possibilita à população em situação de vulnerabilidade ter acesso a uma alimentação saudável em dias nos quais isso não era possível.

Foi registrado um aumento no número de refeições e na ampliação dos dias de funcionamento de algumas unidades do Bom Prato. Ao todo, 13 unidades passaram a fornecer 100 refeições a mais por dia, com o objetivo de atender ao crescimento da demanda por parte da população em situação de vulnerabilidade nas regiões onde os restaurantes populares estão localizados.

Foram realizadas ainda revitalizações em duas unidades fixas do programa. A primeira aconteceu no Bom Prato de Marília, no interior do estado. A unidade passou por uma reforma estrutural, recebeu uma nova identidade visual, pintura da fachada, novos equipamentos de cozinha industrial e ar-condicionado para o salão.

Outro restaurante popular a passar pela reforma foi o Bom Prato de Itaim Paulista, zona leste de São Paulo, que recebeu uma rampa de acesso, piso tátil e um novo revestimento no salão. Na cozinha, houve troca do piso, ralos e revestimento, além de reestruturação da parte elétrica e instalação de novas lâmpadas.