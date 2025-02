Bom Prato de São Bernardo recebe Caravana da Saúde com atendimentos gratuitos para a população

Conseguir atendimento médico, assistência social e oportunidades de emprego pode ser um desafio para muitas pessoas em situação de vulnerabilidade, mas nesta sexta-feira (28), moradores de São Bernardo do Campo encontram tudo isso em um só lugar. O Bom Prato Centro, administrado pela ONG Ficar de Bem, recebe o evento Caravana da Saúde – Cuidado e Bem-estar, uma ação realizada em parceria com a Prefeitura e por meio da Secretaria de Saúde. Das 10h às 15h, a ação oferece atendimentos gratuitos, ampliando o acesso a cuidados essenciais para quem mais precisa.

Entre as ações previstas estão orientações sobre cidadania, educação sanitária, prevenção a doenças, medição de pressão e glicemia, vacinação, testes rápidos (HIV e Sífilis), avaliação de saúde bucal, carreta da mamografia, auriculoterapia, caminhão do Giro, tenda mata-sede, informações sobre o CAPS, acolhimento para pessoas em situação de rua, orientação sobre os direitos da população LGBTQIAP+ e oferta de vagas de emprego, bem como atração musical, exposição de banners e muito mais.

A Casa da Mulher, um dos trabalhos desenvolvidos pela ONG Ficar de Bem, também está presente no evento para oferecer orientação sobre violência contra mulheres e pessoas trans. Além disso, conta com uma van do Programa de Atenção às Famílias, que disponibiliza jogos interativos e educativos voltados à proteção de crianças e adolescentes vítimas de violência, além de promover o fortalecimento dos laços familiares.

“O acesso a atendimentos essenciais é um direito básico, e iniciativas como essa garantem que mais pessoas tenham suporte e informação para melhorar sua qualidade de vida. O Bom Prato cumpre um papel fundamental na segurança alimentar, e esse evento amplia nosso compromisso com a comunidade, oferecendo atividades que fazem diferença no dia a dia de quem mais precisa. Nosso objetivo é fortalecer laços, promover dignidade e garantir que essas pessoas tenham oportunidades reais de cuidado e inclusão”, afirma Melissa Terron, superintendente da Ficar de Bem.

Serviço:Evento: Caravana da Saúde – Cuidado e Bem-estar no Bom Prato São Bernardo Centro

Data: 28 de fevereiro

Horário: 10h às 15h

Endereço: R. Nicolau Filizola – Jardim das Américas, São Bernardo do Campo – SP, 09725-760

Entrada: Gratuita