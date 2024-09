Bom Prato de Ferraz de Vasconcelos comemora aniversário de 11 anos com cardápio especial

O Bom Prato de Ferraz de Vasconcelos, localizado na região leste da Grande São Paulo, completa 11 anos. Em clima de festa, os frequentadores vão saborear um almoço especial nesta sexta-feira (13), com lagarto ao molho madeira, purê de batata com queijo, salada coronel e bolinho de baunilha com chocolate.

Em funcionamento desde setembro de 2013, a unidade já serviu mais de 4,4 milhões de refeições. Diariamente, o restaurante popular fornece 1,8 mil refeições, sendo 300 cafés da manhã, 1,2 mil almoços e 300 jantares.

Serviço

Bom Prato de Ferraz de Vasconcelos

Endereço: Rua Lourenço Paganucci, 155 – Ferraz de Vasconcelos

Horário de funcionamento: 7h para o café da manhã. O almoço é servido às 10h30, preferencialmente para idosos, e às 11h para o público em geral. O jantar tem início às 17h