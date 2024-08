Bom Beef Burgers chega ao Shopping Metrópole

O Shopping Metrópole expande as opções gastronômicas do empreendimento com a inauguração de três novas operações, que prometem conquistar os clientes e visitantes. A Bom Beef Burgers inaugura no empreendimento nesta quarta-feira, 28, às 12h.

No cardápio, a unidade oferece dois tipos de hambúrgueres, o fininho, no estilo “fake smash”, de 90g, e o tradicional, de 160g. A hamburgueria, que também conta com opções vegetarianas, tem uma variedade de acompanhamentos, como nuggets, batatas, sorvetes e milkshakes.

Além da Bom Beef Burgers, outras duas operações foram inauguradas recentemente no Shopping Metrópole. O quiosque Jah do Açaí oferece diversas opções refrescantes para os clientes, como açaís, sorvetes, picolés e milkshakes. Já o quiosque Pipoca Americana traz mais de 20 deliciosos sabores de pipoca, como quatro queijos, cookies & cream, chocolate trufado, paçoca e Ninho com Nutella. A marca utiliza o milho mushroom, de origem norte-americana, conhecido por sua alta qualidade.

“Ficamos felizes de anunciar a chegada da Bom Beef Burgers ao Shopping Metrópole. Somos o primeiro empreendimento da ALLOS a receber a famosa hamburgueria do Netão. De novidades, também temos as inaugurações da Jah do Açaí e da Pipoca Americana. A adição das três marcas ao empreendimento reforça o nosso compromisso em oferecer uma experiência diversificada e de alta qualidade aos nossos clientes”, afirma Valéria de Biasi, superintendente do Shopping Metrópole.