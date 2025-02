Bolsonaro tinha discurso pós-golpe pronto, aponta PGR

Uma denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República (PGR) nesta terça-feira, 18, traz à tona graves acusações contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que supostamente tinha conhecimento detalhado dos planos de um golpe de Estado orquestrado em 2022. Além do ex-chefe do Executivo, outras 33 pessoas foram citadas na mesma ação, todas acusadas de envolvimento em tentativas de desestabilização do governo democrático.

De acordo com as informações contidas na denúncia, um discurso preparado para ser proferido após um eventual golpe foi encontrado tanto na sede do Partido Liberal quanto no celular de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. O conteúdo do documento inclui propostas para a decretação de um “Estado de Sítio” e a execução da “Garantia da Lei e da Ordem” (GLO), evidenciando uma intenção clara de manter o poder à força.

A PGR argumenta que o material coletado demonstra a influência que Bolsonaro exercia sobre as ações desse grupo criminoso, destacando que o plano visava garantir sua permanência autoritária no cargo, utilizando métodos violentos. O órgão judicial enfatiza a seriedade das acusações, que incluem crimes como liderança de organização criminosa armada e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito.

Até o momento, a equipe de comunicação do ex-presidente não se manifestou sobre as alegações feitas pela PGR, apesar das tentativas da mídia para obter um posicionamento oficial.

Além de Jair Bolsonaro, a denúncia também inclui outros nomes notáveis, como o ex-ministro general Braga Netto e Mauro Cid, juntamente com 31 co-autores dos crimes mencionados. As acusações abrangem ainda danos qualificados ao patrimônio público e ameaças graves contra bens tombados pelo Estado.

O desenrolar deste caso promete trazer novos desdobramentos à cena política brasileira, à medida que as investigações avançam e mais detalhes emergem sobre os planos clandestinos para subverter a ordem democrática.