Bolsonaro tem que ser preso e de forma exemplar, diz Paulo Betti

O ator Paulo Betti usou um “acessório” inusitado para acompanhar os desfiles das escolas de samba, na noite desta segunda (12), no Rio de Janeiro: duas folhas de arruda atrás das orelhas. “Arruda afasta o mau olhado”, diz ele à reportagem. “E você viu como as folhas já estão murchas?”, completa, entre risos, a atriz Dadá Coelho, mulher de Betti.

O casal conta que queria ver especialmente os desfiles da Mangueira e da Portela. Crítico de Jair Bolsonaro, Betti falou sobre a investigação da Polícia Federal que mirou o ex-presidente e aliados por uma tentativa do político de dar um golpe para permanecer no poder. “Não dá mais para perdoar. Tem que ser preso e tem que ser exemplar. Ele e todos esses caras que se envolveram. Eu vou para a rua lutar por isso”, afirma.

“Se o Bolsonaro tivesse ficado no poder, ele ia achar um jeito de acabar com o Carnaval. Nos livramos de mais uma boa”, acrescenta o ator. Dadá compartilha da mesma opinião. “O Brasil só vai voltar a andar para frente a hora que a gente descobrir quem matou Marielle e o Bolsonaro for preso. Se isso não acontecer, esse país jamais será o do futuro que queremos.”