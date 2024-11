Bolsonaro surpreende ao elogiar ex-ministro de Lula e Dilma

Em uma declaração que surpreendeu o meio político, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) fez elogios ao ex-ministro Aldo Rebelo (MDB), associado historicamente aos governos petistas de Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff. Bolsonaro destacou a competência de Rebelo, descrevendo-o como “um cara fantástico”, e manifestou o desejo de tê-lo no comando de um hipotético Ministério da Amazônia, caso viesse a ocupar novamente a Presidência.

Rebelo, que exerceu papéis significativos como presidente da Câmara dos Deputados e esteve à frente dos Ministérios da Defesa, do Esporte, e da Ciência e Tecnologia durante as gestões de Lula e Dilma, recentemente desempenhou funções na Prefeitura de São Paulo até meados deste ano. Na ocasião, ele se afastou para apoiar a campanha de reeleição do prefeito Ricardo Nunes (MDB), após mudar sua filiação partidária do PDT para o MDB.

Ministério da Amazônia

Embora atualmente inelegível até 2030, Bolsonaro vislumbrou a participação de Rebelo em um eventual governo futuro, enfatizando que o convidaria a liderar um ministério focado na Amazônia. “Se ele aceitasse, seria convidado para integrar meu gabinete com total autonomia para agir, assim como todos os meus ministros tiveram”, declarou o ex-presidente.

Em 2019, Rebelo expressou sua opinião sobre o discurso de Bolsonaro na Assembleia Geral das Nações Unidas, considerando que o então presidente adotou uma postura defensiva adequada em relação à Amazônia. No entanto, Rebelo criticou a política externa do governo à época por ser contraditória em questões de soberania nacional, especialmente ao intervir nos assuntos internos de países como Venezuela, Cuba e Argentina. Ele salientou que essa abordagem contrariava as tradições diplomáticas do Itamaraty.

Mais recentemente, em maio deste ano, Rebelo lançou uma obra literária intitulada “Amazônia, a Maldição de Tordesilhas – 500 anos de cobiça internacional”, explorando a história e desafios enfrentados pela maior floresta tropical do mundo. O evento de lançamento contou com a presença de Bolsonaro em Brasília, onde ambos foram vistos interagindo amistosamente durante a sessão de autógrafos.