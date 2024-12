Bolsonaro reafirma candidatura em 2026 e descarta substituto

Na sexta-feira (6), em entrevista ao programa Gaúcha Atualidades da Rádio Gaúcha, o ex-presidente Jair Bolsonaro reafirmou sua intenção de concorrer à Presidência da República em 2026, destacando que não considera um substituto para seu nome dentro do Partido Liberal (PL). Declarado inelegível pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) até 2030 devido a condenações relacionadas a mentiras e ataques ao sistema eleitoral, Bolsonaro enfatizou que ele próprio é a primeira, segunda e terceira opção para a candidatura presidencial. Essa declaração vem em resposta à sugestão de seu filho, Eduardo Bolsonaro, que se posicionou como uma alternativa potencial, embora tenha negado ser pré-candidato.

Durante a semana, Bolsonaro participou virtualmente da Cpac (Conferência de Ação Política Conservadora), onde reiterou que nunca considerou um golpe após sua derrota nas eleições de 2022 para Lula (PT). Ele segue ativo no cenário político, cumprindo agenda no norte do Rio Grande do Sul, com passagens por cidades como Santa Rosa, Santo Ângelo e Passo Fundo.

O PL, sob a liderança de Valdemar da Costa Neto, ainda busca reverter a inelegibilidade de Bolsonaro até 2026 e estuda a possibilidade de uma anistia através do Congresso Nacional. Além de Eduardo Bolsonaro, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, foi mencionado como uma possível alternativa para as eleições futuras.

Apesar das adversidades jurídicas e políticas enfrentadas por Jair Bolsonaro, seu grupo político continua empenhado em garantir seu retorno ao cenário eleitoral brasileiro. Essa persistência indica que o ex-presidente ainda mantém influência significativa dentro do PL e entre seus apoiadores. A discussão sobre possíveis sucessores só será aprofundada caso suas restrições legais permaneçam inalteradas até 2026.