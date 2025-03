Bolsonaro marca presença no XIV Salão Nacional das Motopeças em São Paulo

A ANFAMOTO (Associação Nacional dos Fabricantes e Atacadistas de Motopeças) promove, de 11 a 14 de março de 2025, no Expo Center Norte, em São Paulo, o XIV Salão Nacional e Internacional das Motopeças, o maior e mais importante evento do setor no Brasil. Com mais de 120 expositores e 250 marcas representadas, o Salão das Motopeças é o principal ponto de encontro estratégico para empresários, lojistas, oficinas, concessionárias, profissionais do setor, entidades de classe, mídia especializada e compradores.

A organização espera receber mais de 10 mil visitantes durante os quatro dias de evento, com expectativa de gerar milhões de reais em negócios entre empresas e bilhões em vendas ao público final após a apresentação das inúmeras novidades e lançamentos das marcas participantes.

Novidades e lançamentos no setor de motopeças

O Salão das Motopeças é reconhecido como a principal plataforma para negócios, lançamentos e tendências do mercado de motopeças e acessórios. Em 2025, o evento trará as principais novidades do setor, com expositores apresentando lançamentos em capacetes, peças, acessórios, equipamentos de segurança e tecnologia para motocicletas. Entre os destaques, estarão presentes marcas como Montanna, Sportsco, Baterias Heliar, FCC, Taurus, Technic, Winner, Fun Motors, Stallion, Casa do Capacete e muitas outras, que exibirão produtos inovadores e soluções para o mercado de duas rodas.

A abertura do evento, no dia 11 de março, contará com as presenças do governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e do ex-presidente, Jair Messias Bolsonaro, dos diretores das empresas expositoras e da comissão organizadora do evento, presidida pelo empresário, Orlando Leone. “O evento é uma das principais referências no segmento de motopeças atualmente. Temos a previsão de gerar milhões de reais em negócios neste evento contando com a participação dos principais players do mercado”, afirma Orlando Leone, presidente da Anfamoto.

Oportunidades de negócios e networking

O evento é voltado exclusivamente para profissionais do setor, oferecendo uma plataforma única para a geração de oportunidades comerciais e o fortalecimento de parcerias. Com um público altamente qualificado, o Salão das Motopeças é o ambiente ideal para empresas apresentarem suas novidades e fortalecerem sua presença no mercado. A feira também é uma oportunidade para networking, discussões técnicas e troca de experiências entre os principais players do setor.

Setores presentes no evento

O Salão das Motopeças abrange diversos setores essenciais para o mercado de duas rodas, incluindo:

Capacetes : Um dos setores mais importantes para a segurança dos motociclistas, oferecendo produtos que combinam proteção , conforto e design .

: Um dos setores mais importantes para a segurança dos motociclistas, oferecendo produtos que combinam , e . Vestuário : Roupas especializadas que oferecem proteção e estilo aos motociclistas, aliando segurança e design .

: Roupas especializadas que oferecem proteção e estilo aos motociclistas, aliando e . Motopeças : Fundamentais para a manutenção e personalização de motocicletas, garantindo o funcionamento ideal e a durabilidade.

: Fundamentais para a e de motocicletas, garantindo o funcionamento ideal e a durabilidade. Equipamentos : Ferramentas e dispositivos essenciais para oficinas e profissionais do setor, otimizando o trabalho com segurança e precisão.

: Ferramentas e dispositivos essenciais para oficinas e profissionais do setor, otimizando o trabalho com e precisão. Acessórios : Itens adicionais que elevam o conforto e a estética das motos, proporcionando personalização e praticidade.

: Itens adicionais que elevam o e a das motos, proporcionando personalização e praticidade. Pneus: Componentes vitais para a segurança e desempenho, disponíveis em modelos que atendem a diferentes necessidades de uso e terrenos.

Expectativas para 2025

A edição de 2025 promete superar as expectativas, com a participação de 250 marcas e a expectativa de gerar bilhões em negócios diretos e indiretos. Além dos expositores, o evento contará com palestras, workshops e demonstrações técnicas, proporcionando uma experiência completa para os visitantes. A feira também será um espaço para discussões sobre as tendências do mercado e o futuro do setor de motopeças.

Serviço

XIV Salão Nacional e Internacional das Motopeças

Data: 11 a 14 de março de 2025

Local: Expo Center Norte – Pavilhão Vermelho

Endereço: Rua José Bernardo Pinto, 333 – São Paulo – SP

Horário: 14h às 20h

Entrada: Gratuita para profissionais do setor (não é aberto ao consumidor final)

Mais informações: https://salaodasmotopeças.com.br