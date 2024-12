Bolsonaro e Ricardo Nunes criticam política econômica de Lula

O encontro entre o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), marcou uma reunião significativa no centro da capital paulista. Realizado na casa de Fabio Wajngarten, ex-secretário de Comunicação de Bolsonaro, o evento reuniu empresários e figuras políticas para discutir o atual cenário econômico do Brasil. A reunião foi a primeira entre Bolsonaro e Nunes desde o término das eleições.

Durante o almoço, ambos os políticos expressaram críticas à política econômica do governo Lula (PT), alinhando-se com a insatisfação manifestada por diversos empresários presentes. As críticas foram direcionadas especialmente ao pacote de corte de gastos proposto pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT). O prefeito Nunes, em particular, referiu-se ao relatório do banco JPMorgan, que recentemente recomendou a compra de ações mexicanas em detrimento das brasileiras, ilustrando a falta de confiança no mercado local.

Apesar da presença de Coronel Mello Araújo (PL), vice na chapa de Nunes, ser notada pela ausência devido a compromissos fora da cidade, o encontro prosseguiu com interações entre os participantes e oportunidades para networking. Empresários, muitos dos quais encontraram os políticos pela primeira vez, aproveitaram para registrar o momento com selfies.

Na esfera administrativa municipal, Ricardo Nunes anunciou a nomeação de Luciana Nardi como nova chefe da Procuradoria-Geral do Município. A nomeação ocorre após a perda de Marina Magro, antiga chefe da PGM, falecida em novembro. Com essa nomeação e as negociações em curso para composição do secretariado, Nunes demonstra seu foco em fortalecer sua equipe frente aos desafios econômicos e políticos atuais.

Este encontro sublinha a complexa dinâmica política em São Paulo e reflete as tensões econômicas enfrentadas pelo país.