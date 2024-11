Bolsonaro é alvo da PF: descubra os crimes que levaram ao indiciamento do ex-presidente

A Polícia Federal concluiu, nesta quinta-feira (21), um relatório crucial que investiga a tentativa de subversão do processo democrático no Brasil após as eleições de 2022, que culminaram na vitória de Luiz Inácio Lula da Silva. Este inquérito resultou no indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, marcando a terceira vez em que o líder político enfrenta tal situação perante a Justiça.

O documento, que foi remetido ao Supremo Tribunal Federal (STF), também sugere o envolvimento de 36 outros indivíduos em atividades criminosas relacionadas ao caso. Entre os nomes destacados estão ex-ministros de Bolsonaro, como Anderson Torres, que chefiou a pasta da Justiça; o general Augusto Heleno, então responsável pelo Gabinete de Segurança Institucional (GSI); e Braga Netto, que comandava o Ministério da Defesa. Alexandre Ramagem, ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) e atualmente deputado federal pelo PL do Rio de Janeiro, também figura entre os citados, assim como Marcelo Câmara, ex-assessor presidencial.

Outro personagem central no inquérito é o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. Cid prestou depoimento ao STF nesta mesma data e enfrenta acusações similares às do ex-presidente.

No contexto das investigações, Jair Bolsonaro já havia sido indiciado anteriormente por organização criminosa em dois outros inquéritos: um referente à negociação ilegal de joias sauditas supostamente presentes ao governo brasileiro e outro relacionado à manipulação dos dados do cartão de vacinação contra a Covid-19.

Em julho deste ano, as autoridades concluíram que Bolsonaro esteve envolvido em esquemas que configuram crimes de associação criminosa, lavagem de dinheiro e apropriação indevida de bens públicos no caso das joias. Já em março, o ex-presidente foi formalmente acusado por fraudar registros vacinais contra a Covid-19, junto com Mauro Cid e outras 15 pessoas. As acusações neste caso incluem formação de quadrilha e inserção de dados falsos nos sistemas oficiais.

Este novo indiciamento por tentativa de golpe e abolição violenta do estado democrático representa uma escalada nas implicações jurídicas enfrentadas por Jair Bolsonaro e destaca um período conturbado na política nacional.