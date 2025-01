Bolsonaro critica Marcos Pontes e defende apoio a Alcolumbre

Em um recente vídeo divulgado nas redes sociais, o ex-presidente Jair Bolsonaro manifestou seu apoio à candidatura de Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) para a presidência do Senado, cargo atualmente ocupado por Rodrigo Pacheco (PSD-MG). Bolsonaro fez um apelo por integridade e compromisso, encerrando sua mensagem com a frase: “Você sabe o que é correto. Seja íntegro”.

No mesmo dia, durante uma entrevista ao canal do YouTube AuriVerde Brasil, o ex-presidente expressou descontentamento em relação à postura de seu ex-ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes. Ele destacou a importância de honrar compromissos políticos e lembrou que abriu mão de apoiar outro candidato, Marco Feliciano, para dar respaldo a Pontes nas eleições. “Esse é o pagamento?”, indagou Bolsonaro, referindo-se à falta de apoio que acredita ter recebido em troca.

Confira a entrevista na íntegra:

Reforço na base política do PL

Bolsonaro não poupou críticas a Pontes, afirmando que ele não possui chances reais de ser eleito presidente do Senado e insinuando que suas ações são guiadas por interesses pessoais. “A única forma de nós sermos relevantes no Senado e não permanecermos em uma situação de inatividade é apoiar um candidato forte. Se não conseguimos vencer Rogério Marinho, um articulador político experiente, não será agora com você”, afirmou o ex-presidente.

A eleição de fevereiro de 2023, quando Rogério Marinho foi derrotado na disputa pelo comando do Senado para Rodrigo Pacheco por 49 votos a 32, ainda ecoa na base política de Bolsonaro. Essa derrota não apenas privou o PL da presidência da Casa, mas também resultou em um isolamento significativo nos cargos da Mesa Diretora.

A prioridade para Jair Bolsonaro e sua base continua sendo o fortalecimento no Senado. Nas eleições de 2022, seu partido conseguiu eleger a maior bancada senatorial do país. Com a renovação programada para um terço do Senado em 2026, cada estado deverá escolher dois novos senadores.

O PL está otimista quanto ao desempenho nas próximas eleições e busca ampliar sua representação na Casa. Entre os objetivos estão pautas como o impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e a anistia aos condenados pelos eventos ocorridos em 8 de janeiro.