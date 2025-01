Bolsas de estudo em tecnologia: férias são ideais para capacitação

As férias escolares, são o momento ideal para quem busca capacitação na área de tecnologia, cada vez mais exigida no mundo do trabalho. De olho nisso, o Centro de Integração Empresa-Escola – CIEE, em parceria com o Google, oferece 70 mil bolsas de estudos gratuitas para os cursos de “Fundamentos da Inteligência Artificial”, “Google Prompting Essentials”, “Cibersegurança”, “Marketing e E-commerce”, “Suporte de TI”, “Análise de Dados”, “Gestão de Projetos” e “UX Design”.

Para quem deseja entender a Inteligência Artificial, pode investir no curso “Fundamentos de Inteligência Artificial” para compreender como utilizar a ferramenta para gerar ideias, organizar a tomada de decisões, automatizar a redação de respostas de e-mails e textos, entre outras facilidades. Além disso, a capacitação em “Google Prompting Essentials” traz ensinamentos sobre ferramentas de IA generativa de forma eficaz, com foco em prompting, que é a prática de fornecer instruções claras à IA.

A área de Cibersegurança, por sua vez, estuda como proteger computadores de ameaças cibernéticas, fator essencial para evitar fraudes e golpes digitais. O curso de “Suporte de T.I” é essencial para aqueles que buscam seguir carreira em Tecnologia da Informação e entender sobre o funcionamento dos equipamentos, ferramentas, redes e sistemas.

Outra habilidade de grande relevância dentro do mundo corporativo é o gerenciamento de projetos. O curso permite ao aluno entender como planejar, definir estratégias e controlar a execução de projetos. Na capacitação de “Análise de Dados” é possível dominar a coleta de dados, bem como transformar e organizar um grande volume de informações.

Por fim, a parceria oferece ainda capacitação em “UX Design”, profissional que desenha páginas que melhoram a experiência dos usuários de produtos físicos e digitais e “Marketing e E-commerce”, no qual é possível entender detalhadamente como estruturar um negócio para compra e venda na internet.

As bolsas são obtidas através da plataforma Coursera e ao final de todos os cursos, o aluno recebe Certificação Profissional Google. Durante o processo é possível contar com suporte da equipe de monitoria do CIEE para tirar dúvidas.

A inscrição gratuita pode ser realizada no link https://portal.ciee.org.br/quero-me-preparar/google-tech/ e podem disputar as bolsas de estudo pessoas a partir dos 16 anos.

Bruno Melo, coordenador de Operações e Atendimento da Administração Pública do CIEE, ressalta que o período de férias é o mais oportuno para se capacitar: “O momento do recesso escolar é ótimo para se dedicar à capacitação de novas habilidades e dominar as competências de tecnologia é fundamental não só para as profissões do futuro, mas para dar suporte às demandas diárias do cotidiano profissional dos jovens”, conta.