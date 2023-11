Bolsa Tech forma mais de 400 jovens na capital paulista

Mais de 400 jovens finalizaram os cursos do programa Bolsa Tech, da Prefeitura de São Paulo, recentemente. Com seis meses de duração, a formação para pessoas em situação de vulnerabilidade social, com idades entre 16 e 20 anos, além inserir os participantes no universo da tecnologia, também ofertou uma bolsa-auxílio de R$ 683,10 mensais.

A iniciativa realizada por meio de uma parceria entre a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho e o Instituto Muda Brasil, proporcionou um curso de qualificação e iniciação profissional para o mercado de trabalho com foco na área de tecnologia, além de os alunos terem acesso a atividades de desenvolvimento pessoal. Os participantes desta edição iniciaram as aulas em maio.

“O Bolsa Tech é parte do conjunto de oportunidades que oferecemos para formar e capacitar jovens de baixa renda da cidade de São Paulo. Em um país em que mais de 30% dessa faixa etária não trabalha e nem estuda, sabemos que as consequências dessa estagnação afetam muito mais drasticamente os indivíduos periféricos e marginalizados”, explica a secretária municipal Aline Cardoso. “Em todos os ciclos finalizados, os jovens que se formam não são só números, são vidas transformadas, famílias e comunidades inteiras impactadas. Nossos esforços são focados em áreas de maior chance de empregabilidade e voltados às vocações da cidade como a tecnologia. Aqui estão os escritórios das maiores empresas dessa área”, completa.

O curso conta com carga-horária de 20 horas por semana, sendo 16h no modelo à distância (EaD) e 4h presenciais semanais. O Bolsa Tech oferece aulas teóricas e práticas nas diversas áreas da tecnologia, como informática, programação e desenvolvimento de software, com foco em tecnologia da informação. Está prevista uma nova turma para 2024.

Raiana do Nascimento, uma das formandas, conta que o Bolsa Tech fez com que ela conseguisse pela primeira vez perceber que estava conquistando coisas com o seu próprio mérito. “Foi muito gratificante ter feito o curso por seis meses, completando todas as atividades e ainda consegui um dinheiro com o qual eu conseguia conquistar as minhas coisas, sem precisar pedir para os meus pais ou para qualquer outra pessoa”, comenta a jovem.

Outra recém-formada, Kauanne Bezerra, também refletiu sobre os impactos do programa. “Acredito que o curso contribuiu muito para minha comunicação, meu trabalho em equipe. Eu pude perceber que realmente sou capaz de entrar em uma empresa e me destacar”.

Além dos módulos tecnológicos, fazem parte da formação aulas de desenvolvimento de competências socioemocionais e cognitivas, negociação, resolução de problemas complexos, educação financeira, noções básicas de administração e empreendedorismo.

Os participantes ainda podem contar com mentorias com instrutores para auxiliar no desenvolvimento pessoal, presencialmente, de forma opcional.

Conteúdos dos módulos que os alunos tiveram aulas

Módulo 1 – 100 horas

HTML e CSS

HTML5 e CCS3 Essentials

Git Work Flow

Módulo 2 – 80 horas

JavaScript completo ES6

Java Script e Jquery

Automação Front End com NPM Módulo 3 – 100 horas

Bootstrap Bilder

Web Developer essential Módulo 4 – 120 horas

Ruby

Capybara automatizando aplicações web

Cucumber, Capybara e Rspec

Continius Testing com Jenkins e Ruby

Testando uma API Restful com Sinatra

Automação de ponta a ponta em Java

Appium com Robot Framework

Competências Socioemocionais – 60 horas