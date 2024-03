Bolsa opera em alta com recuperação de Petrobras e Vale; dólar sobe

Após sucessivas quedas, a Bolsa brasileira opera em alta nesta terça-feira (12) impulsionada pelas ações da Vale e da Petrobras, que estão se recuperando de fortes recuos recentes.

Apesar de apresentar recuperação, a Vale segue nos holofotes em meio a temores sobre interferências políticas em sua gestão. O conselheiro da mineradora Vale José Luciano Duarte Penido renunciou ao cargo, afirmando que o processo de sucessão de comando da companhia foi conduzido de maneira manipulada e teve influência política.

Penido, que apresentou na véspera sua renúncia ao cargo no conselho, e o conselheiro Paulo Hartung foram os dois membros do colegiado que votaram contra a solução para o processo sucessório do presidente-executivo, Eduardo Bartolomeo, segundo fonte ouvida pela Reuters.

O conselho de administração da Vale decidiu por 11 a 2, em reunião na sexta-feira, manter Bartolomeo no cargo de CEO até o final de dezembro deste ano. Ficou decidido ainda que o executivo também vai apoiar a transição para a nova liderança no início do ano que vem e atuará como advisor até 31 de dezembro de 2025, segundo a Vale.

No câmbio, o dólar abriu perto da estabilidade, mas passou a subir, com todas as atenções voltadas para dados de inflação de Brasil e Estados Unidos antes dos encontros de política monetária da semana que vem de seus respectivos bancos centrais.

O índice oficial de inflação do Brasil de fevereiro mostrou alta dos preços acima das expectativas, encerrando o mês com alta de 0,83%. O consenso do mercado era de uma inflação a 0,79%.

Já nos EUA, a inflação medida pelo CPI (Índice de Preços ao Consumidor, na sigla em inglês) subiu 0,4% em fevereiro, em linha com o esperado pelo mercado.

Às 10h44, o Ibovespa subia 0,75%, aos 127.070 pontos, enquanto o dólar avançava 0,25%, cotado a R$ 4,990.

Na segunda, a Bolsa brasileira teve mais um dia de queda pressionada pelas ações da Vale e da Petrobras, as duas empresas de maior peso do Ibovespa, que enfrentaram temores sobre interferências políticas em suas gestões na última semana.

A mineradora foi afetada, ainda, por um forte declínio dos contratos futuros do minério de ferro no exterior. O contrato mais negociado na Dalian Commodity Exchange encerrou as negociações do dia com recuo de 5,41%.

Com isso, a Vale terminou o dia em baixa de 2,72%, enquanto a Petrobras teve queda de 1,30% nas ações preferenciais (sem direito a voto) e de 1,95% nas ordinárias (com direito a voto). Os três papéis ficaram entre os mais negociados da sessão.

Já o Ibovespa recuou 0,75%, aos 126.123 pontos.

Para Thiago Lourenço, operador de renda variável da Manchester Investimentos, o mercado deve seguir monitorando papéis que possam ser alvo de interferências governamentais.

“Nesse momento talvez a gente veja uma fuga um pouco mais intensa de papéis que de alguma forma possam sofrer influência do governo, até que se tenha um pouco mais de clareza de como o Executivo deve se comportar no que se diz respeito à gestão das estatais. Onde o governo tiver influência, o mercado vai ficar um pouco mais atento para realmente decidir o que fazer”, diz o operador.

No câmbio, o dólar terminou o dia com variação negativa de 0,05%, praticamente estável cotado a R$ 4,978, em meio a expectativa pelos dados de inflação desta semana.