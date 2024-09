Bolsa Família será antecipado em 89 municípios da Região Norte

Beneficiários do Bolsa Família em três estados da Região Norte vão poder movimentar os valores recebidos no dia 17 de setembro, independentemente do Número de Identificação Social (NIS) do beneficiário do programa de transferência de renda.

A antecipação ocorre em municípios que tiveram situação de emergência ou estado de calamidade pública reconhecidos pelo Governo Federal. A medida vem sendo adotada, por exemplo, em todos os municípios do Rio Grande do Sul desde a crise em função das enchentes, no fim de maio.

Nos outros estados e municípios, o pagamento segue a regra habitual do programa de transferência de renda do Governo Federal, com pagamentos escalonados para de acordo com o final do NIS de cada beneficiário. No dia 17, recebem os de final 1. Na quarta-feira, 18 de setembro, são contemplados os domicílios cujo NIS do responsável familiar tenha final 2 e assim por diante. Em setembro, o pagamento se encerra na segunda-feira (30) para quem tem NIS com final zero.

Confira a lista de municípios com pagamento antecipado:

Amazonas

Alvarães

Amatura

Anama

Anori

Apuí

Atalaia Do Norte

Autazes

Barcelos

Barreirinha

Benjamin Constant

Beruri

Boa Vista Do Ramos

Boca Do Acre

Borba

Caapiranga

Canutama

Carauari

Careiro

Careiro Da Várzea

Coari

Codajás

Eirunepé

Envira

Fonte Boa

Guajará

Humaitá

Ipixuna

Iranduba

Itacoatiara

Itamarati

Itapiranga

Japurá

Juruá

Jutaí

Lábrea

Manacapuru

Manaquiri

Manaus

Manicoré

Maraa

Maués

Nhamundá

Nova Olinda Do Norte

Novo Airão

Novo Aripuanã

Parintins

Pauini

Presidente Figueiredo

Rio Preto da Eva

Santa Isabel do Rio Negro

Santo Antonio do Ica

São Gabriel da Cachoeira

São Paulo de Olivença

São Sebastião do Uatumã

Silves

Tabatinga

Tapauá

Tefé

Tonantins

Uarini

Urucará

Urucurituba

Acre

Acrelândia

Assis Brasil

Brasiléia

Bujari

Capixaba

Cruzeiro Do Sul

Epitaciolândia

Feijó

Jordão

Mâncio Lima

Manoel Urbano

Marechal Thaumaturgo

Plácido De Castro

Porto Acre

Porto Walter

Rio Branco

Rodrigues Alves

Santa Rosa Do Purus

Sena Madureira

Senador Guiomard

Tarauacá

Xapuri

Roraima

Alto Alegre

Amajari

Caracaraí

Iracema

Mucajaí