Bolsa Família: Pagamentos de fevereiro começam dia 17

Os pagamentos do programa Bolsa Família, correspondentes ao mês de fevereiro, terão início no dia 17. Nesta data, os beneficiários com Número de Identificação Social (NIS) final 1 serão os primeiros a receber.

O valor mínimo da parcela é de R$ 600. Além disso, as famílias poderão contar com um adicional de R$ 150 por cada criança com até seis anos de idade. Para aqueles que possuem integrantes entre sete e 18 anos incompletos, bem como gestantes, haverá um acréscimo de R$ 50 por pessoa.

Após o crédito na conta, os beneficiários têm um prazo de até 120 dias para realizar o saque do montante. Os saques podem ser feitos em terminais de autoatendimento, casas lotéricas e agências da Caixa Econômica Federal.

Os usuários que preferirem, também têm a opção de gerenciar o recurso virtualmente através do aplicativo Caixa Tem, disponível para download gratuito nos sistemas Android e iOS.

O Bolsa Família destina-se a famílias cuja renda per capita mensal não ultrapassa R$ 218, enquadrando-se assim na linha da pobreza. O benefício é mantido por um período de 24 meses, mesmo que a família ultrapasse a renda estipulada durante esse tempo.

Para ser elegível ao programa, é imprescindível que os interessados estejam cadastrados no Cadastro Único (CadÚnico) e cumpram requisitos relacionados à saúde e à educação. Isso inclui a obrigatoriedade de frequência escolar mensal mínima de 60% para crianças de quatro a cinco anos e 75% para jovens entre seis e 18 anos. Ademais, a atualização da carteira de vacinação e o acompanhamento pré-natal para gestantes são requisitos essenciais.