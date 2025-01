Bolsa Família: Pagamentos começam em 20 de janeiro

O pagamento do Bolsa Família, destinado a aproximadamente 21 milhões de beneficiários em todo o Brasil, terá início no próximo dia 20. Este programa social, essencial para a assistência à população de baixa renda, realiza os depósitos nos últimos dez dias úteis de cada mês.

Os valores serão creditados de maneira escalonada, conforme o dígito final do Número de Inscrição Social (NIS) dos beneficiários. É importante ressaltar que em dezembro, devido ao feriado natalino, o calendário será antecipado em cerca de uma semana.

O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) divulgou um calendário específico para esses pagamentos, orientando os beneficiários a se manterem atualizados quanto ao cronograma.

Para garantir a continuidade do benefício, o MDS recomenda que os beneficiários realizem a atualização dos dados no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) a cada dois anos. Após a implementação de um recente pacote de medidas de contenção de gastos, essa atualização exigirá a utilização de biometria.

Os beneficiários devem comparecer a postos de atendimento socioassistencial, como os Centros de Referência de Assistência Social (Cras), ou locais específicos para o Cadastro Único. É necessário apresentar documentos que comprovem a identidade e a renda domiciliar dos membros da família.

O Bolsa Família é destinado a famílias cuja renda per capita não ultrapasse R$ 218 mensais. Para participar do programa, é imprescindível estar registrado no CadÚnico, com o cadastramento realizado nos serviços de assistência social municipais.

Ao ser reformulado em março de 2023, o programa garantiu um valor mínimo de R$ 600 por família, além de benefícios adicionais dependendo da composição familiar. Os pagamentos podem ser acessados através do aplicativo Caixa Tem ou sacados em caixas eletrônicos por meio do cartão específico do programa.

Além disso, o programa oferece o Benefício Variável Familiar Nutriz, que concede seis parcelas de R$ 50 às mães com bebês até seis meses, visando assegurar a alimentação adequada das crianças. Também há um acréscimo de R$ 50 para famílias com gestantes e filhos entre 7 e 18 anos e um adicional de R$ 150 para aquelas com crianças menores de seis anos.

Os beneficiários que tiverem dúvidas sobre o Bolsa Família podem entrar em contato com o Disque Social pelo número 121 ou acessar o atendimento da Caixa Econômica Federal pelo número 111. Ademais, informações adicionais estão disponíveis nos aplicativos dedicados ao Bolsa Família e à Caixa, que podem ser baixados gratuitamente nas plataformas digitais.

Calendário divulgado pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS):