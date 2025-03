Bolsa Família: Nesta terça (25), Caixa paga a beneficiários com NIS de final 6

A Caixa Econômica Federal inicia nesta terça-feira, 25 de março, o pagamento da parcela do novo Bolsa Família destinada aos beneficiários cujo Número de Inscrição Social (NIS) termina em 6. Essa ação faz parte da continuidade do programa de transferência de renda promovido pelo Governo Federal.

O valor mínimo estipulado para os beneficiários é de R$ 600. Entretanto, com a inclusão de novos adicionais, o montante médio que as famílias receberão alcança R$ 668,65. De acordo com informações do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, espera-se que, neste mês, o programa beneficie aproximadamente 20,5 milhões de famílias, resultando em um investimento total de R$ 13,7 bilhões.

Além do pagamento básico, os beneficiários também recebem três tipos de adicionais. O Benefício Variável Familiar Nutriz assegura seis parcelas de R$ 50 para mães com bebês até seis meses de idade, visando garantir a alimentação adequada das crianças. Ademais, o programa concede um adicional de R$ 50 para famílias que tenham gestantes ou filhos na faixa etária de 7 a 18 anos e um acréscimo de R$ 150 para aquelas que possuam crianças menores de seis anos.

Tradicionalmente, os pagamentos do Bolsa Família são realizados nos últimos dez dias úteis do mês. Os beneficiários têm a opção de verificar informações sobre datas de pagamento, valores dos benefícios e composição das parcelas por meio do aplicativo Caixa Tem, plataforma utilizada para gerenciar contas poupança digitais do banco.

Na última terça-feira, 18 de março, um grupo de aproximadamente 550 cidades recebeu o pagamento antecipado. Essa medida teve como objetivo auxiliar moradores do Rio Grande do Sul que foram afetados por enchentes no ano passado e outras localidades em nove estados que enfrentaram problemas relacionados a chuvas intensas ou estiagens, além das comunidades indígenas em situação vulnerável. A lista completa dos municípios atendidos está disponível no site do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social.

Desde a implementação da nova lei (Lei 14.601/2023), os beneficiários do Bolsa Família não enfrentam mais o desconto referente ao Seguro Defeso. Este benefício é destinado a pescadores artesanais que não podem exercer sua atividade durante o período de reprodução dos peixes.

Cerca de 3,11 milhões de famílias se encontram sob a regra de proteção neste mês. Essa norma, vigente desde junho de 2023, possibilita que famílias que obtêm emprego e aumentam sua renda recebam 50% do benefício original durante até dois anos, desde que cada membro da família ganhe até meio salário mínimo. Para esses grupos, o valor médio recebido ficou em R$ 367,39.

Por outro lado, cabe ressaltar que neste mês não ocorrerá o pagamento do Auxílio Gás. Este benefício é destinado às famílias cadastradas no CadÚnico e é disponibilizado a cada dois meses; portanto, os pagamentos retornarão em abril. Para ter acesso ao Auxílio Gás, é necessário estar inscrito no CadÚnico e ter pelo menos um membro da família recebendo o Benefício de Prestação Continuada (BPC). A legislação que criou este programa prioriza mulheres responsáveis pela família e vítimas de violência doméstica.