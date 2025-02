Bolsa Família e Auxílio Gás: Hoje (19) recebem beneficiários com NIS de final 3

A Caixa Econômica Federal anunciou que, nesta quarta-feira (19), será efetuado o pagamento da parcela de fevereiro do novo Bolsa Família para aqueles beneficiários cujo Número de Inscrição Social (NIS) termina em 3.

O programa assegura um valor mínimo de R$ 600, mas, com a inclusão de adicionais, o montante médio recebido pelos beneficiários atinge R$ 673,62. De acordo com informações do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, aproximadamente 20,55 milhões de famílias serão contempladas neste mês, resultando em um desembolso total de R$ 13,81 bilhões.

Além do benefício básico, existem três adicionais significativos. O Benefício Variável Familiar Nutriz oferece seis parcelas de R$ 50 para mães com bebês de até seis meses, visando assegurar uma alimentação adequada. Ademais, as famílias com gestantes ou crianças entre 7 e 18 anos recebem um adicional de R$ 50, enquanto aquelas com crianças até 6 anos têm direito a um incremento de R$ 150.

Historicamente, os pagamentos do Bolsa Família são realizados nos últimos dez dias úteis de cada mês. Os beneficiários têm à disposição o aplicativo Caixa Tem para consultar informações sobre datas de pagamento, valores dos benefícios e composição das parcelas.

No início da semana, na segunda-feira (17), os pagamentos foram antecipados para cerca de 623 municípios. Essa medida visou atender moradores do Rio Grande do Sul, que enfrentaram enchentes entre abril e junho, além de residentes em outros seis estados afetados por condições climáticas adversas. A liberação unificada dos recursos incluiu todos os 497 municípios gaúchos e várias cidades em estados como Amazonas, Paraná, Sergipe, Mato Grosso, São Paulo, Minas Gerais, Bahia e Piauí.

Vale destacar que desde o ano passado não há mais a incidência do desconto do Seguro Defeso sobre os benefícios do Bolsa Família. Essa alteração foi introduzida pela Lei 14.601/2023 e busca fortalecer o Programa Bolsa Família (PBF), que atende pescadores artesanais durante o período de piracema.

Cerca de 2,92 milhões de famílias se beneficiam atualmente da regra de proteção implementada em junho de 2023. Essa regra permite que aqueles que conseguem emprego e aumentam sua renda recebam metade do benefício original por até dois anos, desde que a renda não ultrapasse meio salário mínimo por membro da família. Para essas famílias, o valor médio recebido é de R$ 367,63.

A partir de julho deste ano, houve uma integração dos dados do Bolsa Família com o Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS). Essa estratégia resultou no cancelamento de aproximadamente 31 mil famílias que apresentavam rendas superiores aos limites estabelecidos pelo programa. Em contrapartida, mais 101 mil novas famílias foram admitidas ao Bolsa Família neste mês devido a políticas ativas de busca que priorizam aqueles em situação vulnerável.

Além disso, nesta quarta-feira também será realizado o pagamento do Auxílio Gás para as famílias registradas no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), cujos NIS terminam em 3. O valor deste benefício aumentou para R$ 106 este mês e está previsto para continuar até o final de 2026. O programa atualmente beneficia cerca de 5,42 milhões de famílias e garante que o auxílio cubra integralmente o preço médio do botijão de gás de 13 kg.

Para ser elegível ao Auxílio Gás, é necessário estar cadastrado no CadÚnico e ter pelo menos um membro da família recebendo o Benefício de Prestação Continuada (BPC). A legislação que instituiu este programa prioriza mulheres responsáveis pela família e aquelas que são vítimas de violência doméstica.