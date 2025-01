Bolsa Família: Caixa paga hoje (29) a beneficiários com NIS de final 8

O programa Bolsa Família inicia nesta quarta-feira (28) a liberação de mais uma parcela referente ao mês de janeiro, beneficiando aqueles que possuem o Número de Identificação Social (NIS) com o dígito final 8.

Além do valor básico de R$ 600, as famílias elegíveis também terão direito a um adicional de R$ 150 por cada criança com até seis anos. Ademais, um complemento de R$ 50 será disponibilizado para cada membro da família que tenha entre sete e 18 anos incompletos, assim como para gestantes.

Os beneficiários poderão sacar os valores creditados em suas contas em um prazo de até 120 dias. O dinheiro poderá ser retirado em terminais de autoatendimento, lotéricas e agências da Caixa Econômica Federal. Para facilitar o acesso, o valor também poderá ser movimentado virtualmente através do aplicativo Caixa Tem, disponível gratuitamente para dispositivos Android e iOS.

Destinado a famílias cuja renda per capita não ultrapasse R$ 218 mensais, o Bolsa Família visa atender à população em situação de vulnerabilidade social. O benefício é mantido por um período de até 24 meses, mesmo que a renda familiar supere os limites estabelecidos durante esse tempo.

Para garantir o recebimento do auxílio, é imprescindível que as famílias estejam cadastradas no Cadastro Único (CadÚnico) e cumpram determinadas exigências nas áreas de saúde e educação. Entre as condições estão a obrigatoriedade de frequência escolar mensal mínima de 60% para crianças de quatro e cinco anos e de 75% para jovens entre seis e 18 anos. Além disso, é necessário manter a carteira de vacinação atualizada e realizar acompanhamento pré-natal para gestantes.