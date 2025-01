Bolsa Família: Caixa paga hoje (28) a beneficiários com NIS de final 7

A Caixa Econômica Federal realiza nesta terça-feira, 28 de janeiro, o pagamento da parcela do novo Bolsa Família para os beneficiários cujo Número de Inscrição Social (NIS) termina em 7.

O valor base do benefício é de R$ 600, no entanto, com a inclusão de adicionais, o montante médio recebido pelos beneficiários atinge R$ 673,62. De acordo com informações do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, o programa de transferência de renda do governo alcançará neste mês aproximadamente 20,48 milhões de famílias, totalizando um investimento de R$ 13,8 bilhões.

Além do valor mínimo, os beneficiários podem receber três adicionais. O Benefício Variável Familiar Nutriz disponibiliza seis parcelas de R$ 50 para mães de recém-nascidos com até seis meses de idade, visando garantir a alimentação adequada das crianças. Também há um adicional de R$ 50 para famílias que tenham gestantes ou crianças entre 7 e 18 anos, além de um incremento de R$ 150 para aquelas com crianças até 6 anos.

O calendário tradicional de pagamentos do Bolsa Família se dá nos últimos dez dias úteis de cada mês. Os beneficiários têm a opção de consultar informações sobre as datas e valores através do aplicativo Caixa Tem, que é utilizado para gerenciar as contas poupança digitais da instituição.

No último dia 20, beneficiários residentes no Rio Grande do Sul e em outros cinco estados — Amazonas, Piauí, Rondônia, São Paulo e Sergipe — receberam o pagamento do Bolsa Família em um único dia, independentemente do final do NIS. Essa medida abrangeu todos os municípios do Amazonas e Rondônia que enfrentaram crises devido à estiagem e cheias, além de cidades em Sergipe e Picos (PI) que sofreram com intensas chuvas.

Desde o ano anterior, os beneficiários não são mais sujeitos ao desconto referente ao Seguro Defeso. Essa mudança foi implementada pela Lei 14.601/2023, que restabeleceu o Programa Bolsa Família (PBF). O Seguro Defeso é destinado a trabalhadores da pesca artesanal durante o período em que não podem exercer sua atividade por conta da piracema.

Cerca de 2,5 milhões de famílias estão sob a nova regra de proteção estabelecida em janeiro. Essa norma, em vigor desde junho de 2023, permite que famílias cujos membros consigam emprego e aumentem sua renda continuem recebendo 50% do benefício que teriam direito por até dois anos, desde que cada integrante tenha uma renda equivalente a até meio salário mínimo. Para essas famílias, o valor médio recebido foi fixado em R$ 386,66.

A partir de julho de 2023, houve a integração dos dados do Bolsa Família com o Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS). Essa análise resultou na exclusão de cerca de 440 mil famílias do programa este mês devido à comprovação de rendas superiores aos limites estabelecidos. O CNIS possui um acervo abrangente com mais de 80 bilhões de registros relacionados a rendimentos e vínculos empregatícios.

Por outro lado, outras 110 mil famílias foram admitidas ao programa em dezembro passado por meio da política ativa voltada à identificação dos cidadãos mais vulneráveis que têm direito ao complemento de renda mas ainda não recebem o benefício.

No tocante ao Auxílio Gás, este mês não haverá pagamento para as famílias cadastradas no CadÚnico. Como esse benefício é concedido bimestralmente, os pagamentos retornarão em fevereiro. Para ter direito ao Auxílio Gás, é necessário estar registrado no CadÚnico e ter pelo menos um membro recebendo o Benefício de Prestação Continuada (BPC). A legislação que instituiu o programa prioriza mulheres responsáveis pela família e vítimas de violência doméstica.