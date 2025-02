Bolsa Família 15/02 emite comunicado para todas as famílias

O programa Bolsa Família, uma das principais iniciativas de assistência social do Brasil, continua a desempenhar um papel vital no suporte a famílias de baixa renda. Em fevereiro de 2025, o calendário de pagamentos começou no dia 17, trazendo grande expectativa para os beneficiários. A ordem dos depósitos é organizada de acordo com o Número de Identificação Social (NIS), que define a data específica em que cada família recebe o benefício.

Este mês, além do pagamento regular do Bolsa Família, algumas famílias também têm direito ao auxílio-gás, uma medida adicional destinada a ajudar na cobertura das despesas com o gás de cozinha. O cronograma de pagamentos se estende até o dia 28 de fevereiro e é ajustado conforme o final do NIS dos beneficiários.

A estrutura do calendário visa garantir que os pagamentos sejam realizados de maneira ordenada e eficiente. Os valores básicos do Bolsa Família começam em R$ 600 por família, podendo ser aumentados dependendo da composição familiar. Famílias com crianças, gestantes ou adolescentes podem receber valores adicionais que promovem a segurança alimentar e a saúde dos menores.

O auxílio-gás, implementado pelo governo federal, é uma resposta ao aumento dos custos do gás de cozinha que impactam as famílias mais vulneráveis. Este benefício é pago a cada dois meses e equivale a 100% do preço médio nacional de um botijão de gás de 13kg, conforme os dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), calculado com base nos preços médios dos últimos seis meses.

Esse suporte financeiro é especialmente relevante em períodos de alta nos preços do gás, garantindo que as famílias possam cozinhar de forma segura e eficiente. Neste mês de fevereiro, os beneficiários do Bolsa Família que atendem aos critérios estabelecidos são elegíveis para essa ajuda adicional.

A elegibilidade para o programa é determinada pela renda mensal per capita da família, que deve ser igual ou inferior a R$ 218 por pessoa. O cálculo considera todos os rendimentos familiares divididos pelo número total de membros. Para aqueles que se encaixam neste limite, o programa oferece uma chance valiosa de apoio financeiro.

Além disso, para permanecer no programa, os beneficiários precisam cumprir certas condicionalidades. Isso inclui garantir a frequência escolar das crianças e adolescentes, realizar acompanhamento pré-natal para gestantes e manter as vacinas atualizadas. Essas exigências visam promover o desenvolvimento social e assegurar o acesso a direitos fundamentais.

Cada membro da família recebe um valor base de R$ 142, com um mínimo garantido de R$ 600 por unidade familiar. Existem complementos específicos: crianças até 7 anos recebem um adicional de R$ 150; enquanto gestantes e adolescentes entre 7 e 18 anos têm direito a um extra de R$ 50.

Durante o período transitório até maio de 2025, está assegurado que nenhum beneficiário receberá menos do que os valores previamente recebidos no Auxílio Brasil. Esta política visa garantir uma estabilidade financeira durante a transição para o novo sistema de pagamentos.

Para se inscrever no Bolsa Família, as famílias devem estar registradas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). Este registro pode ser realizado nos Centros de Referência da Assistência Social (Cras) disponíveis em todo o país. Vale ressaltar que estar cadastrado não garante automaticamente a inclusão no Bolsa Família, pois cada solicitação é analisada individualmente.

Os beneficiários têm à disposição o aplicativo Caixa Tem para movimentar seus recursos sem precisar ir até uma agência bancária. Além disso, o cartão virtual proporcionado pelo aplicativo permite compras e saques em diversos locais, como terminais autoatendimento e lotéricas.