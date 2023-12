Bolsa cai e dólar sobe antes de decisões sobre juros no Brasil e nos EUA

A Bolsa brasileira oscilava com viés de baixa nesta segunda-feira (11), em meio a um ambiente desfavorável a risco no exterior antes de uma série de decisões sobre juros no mundo nesta semana, incluindo as do Federal Reserve, nos Estados Unidos, e do Banco Central do Brasil.

A cena corporativa também era destaque, com GPA anunciando que estuda potencial oferta de ações estimada em R$ 1 bilhão, enquanto uma mina da Braskem colapsou em Maceió (AL).

Já o dólar subia, com investidores aguardando, além das decisões de juros, a divulgação de novos dados de inflação nos Estados Unidos.

O movimento refletia em parte o avanço dos rendimentos dos títulos do Tesouro americano, os chamados “treasuries“, com a taxa do papel de dez anos negociada a 4,2717%, ante 4,245% no pregão anterior.

“Juros corrigem parte da queda de sexta, beneficiando o dólar, que sobe de maneira disseminada”, explicou Nicolas Borsoi, economista-chefe da Nova Futura.

O foco dos investidores estava nos dados de inflação dos EUA de terça-feira, que precederão a decisão do Fed de quarta, em que o banco central deve manter os juros na faixa atual de 5,25% a 5,50%.

“Em dia de agenda esvaziada, os mercados globais exibem pouco fôlego, às vésperas das decisões de política monetária de importantes bancos centrais”, disse o Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos do Bradesco em relatório, acrescentando que “os dados de inflação ao consumidor nos EUA contribuirão para a calibragem das expectativas para a decisão do Fed.”

Às 11h28, o Ibovespa recuava 0,17%, aos 126.869 pontos, enquanto o dólar subia 0,52%, cotado a R$ 4,955.