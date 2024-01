Bolo de Bixiga volta a ser distribuído no aniversário de 470 anos de São Paulo

No dia do seu aniversário de 470 anos, a cidade de São Paulo terá um presente especial: a retomada do tradicional Bolo de Bixiga, um bolo quilométrico, que já chegou a entrar no Guinness Book, o Livro dos Recordes, como o maior do mundo. Distribuído tradicionalmente no dia 25 de janeiro, o bolo tem por tradição aumentar a cada ano, totalizando em metros a quantidade de anos que a cidade está completando. A celebração não foi realizada nos últimos três anos, mas retomará neste aniversário. O Centro de Memória da Fundação Bunge mantém em seus registros fotos de 1992 do famoso bolo em comemoração ao aniversário da cidade.

O bolo foi idealizado em 1985 por Armando Puglisi, mais conhecido como Armandinho do Bixiga. Após o seu falecimento, em 1994, a tradição foi mantida por seu amigo e parceiro, Walter Taverna, que faleceu no ano passado. A festa já foi patrocinada pela Bunge em 2006 e 2007 e sua história, está registrada em imagens nos acervos do Museu Memória do Bixiga e do Centro de Memória Bunge.

O Centro de Memória Bunge, um dos projetos da Fundação Bunge, foi criado em 1994 e traz preservada e acessível ao grande público a história de mais de 100 anos da Bunge no Brasil, na forma de mais de 1,5 milhão de documentos cartográficos, iconográficos, filmográficos e textuais, entre outros. Um patrimônio que narra não apenas a trajetória da Bunge no País, mas também a evolução dos valores, costumes e modos de organização da própria sociedade brasileira.