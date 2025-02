Bolívia suspende exportações de carne bovina para controlar preços internos

No dia 6 de outubro, o governo da Bolívia anunciou a suspensão das exportações de carne bovina como parte de uma estratégia para conter o aumento dos preços do produto no mercado interno. A informação foi divulgada pela Agência Boliviana de Informação (ABI).

Álvaro Mollinedo, vice-ministro do Desenvolvimento Agrário, justificou a decisão afirmando que a prioridade do governo é proteger a população boliviana diante do cenário inflacionário. “A medida visa evitar que o foco na exportação prejudique ainda mais os cidadãos, considerando que os preços da carne continuam em ascensão”, declarou.

Com um rebanho nacional estimado em 11 milhões de cabeças de gado e uma população crescente, o governo acredita ser capaz de garantir o abastecimento do mercado interno. Mollinedo mencionou que, se houver excedente na produção, poderá haver espaço para exportações futuras.

Atualmente, o preço da carne bovina no país varia entre Bs 60 e 65 por quilo e tem mostrado tendência de alta. O vice-ministro destacou que tanto a oferta de carne quanto a disponibilidade de gado em pé nos matadouros estão diminuindo, contribuindo para essa pressão sobre os preços.

“A análise da situação será contínua. A suspensão das exportações será reavaliada apenas quando conseguirmos garantir um fornecimento regular nos mercados e observar uma estabilização nos preços”, afirmou Mollinedo. Ele reiterou que a prioridade do governo permanece voltada para atender as necessidades da população boliviana antes de considerar qualquer operação de exportação.