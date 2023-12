Boletim ViaMobilidade (8/12 – 18h30)

Operação normal nas Linhas 8 – Diamante e 9 – Esmeralda.

Linha 8

– Intervalos de até 6 minutos entre as estações Júlio Prestes e Itapevi.



Linha 9

– Intervalos de até 6 minutos entre as estações Osasco e Bruno Covas-Mendes/ Vila Natal.

Nossa operação

– A ViaMobilidade atingiu o objetivo de 2023 e alcançou a meta de substituir 15 mil dormentes e 30 quilômetros de trilhos nas Linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda. As trocas dos dormentes são realizadas tanto de forma manual quanto de forma mecanizada, com o uso de uma retroescavadeira rodoferroviária, que anda sobre o asfalto e sobre trilhos. O serviço eleva a segurança operacional e é realizado em horários específicos para não interferir na operação comercial. Além de proporcionar mais conforto aos passageiros, a troca reduz o desgaste nos trens e minimiza vibrações e ruídos, o que também beneficia os moradores do entorno das linhas.