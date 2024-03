Boletim ViaMobilidade (4/3 – 19h)

Operação normal nas Linhas 8 – Diamante e 9 – Esmeralda.

Linha 8

Intervalos de cerca de 6 minutos entre as Estações Júlio Prestes e Itapevi.

Linha 9

Intervalo de cerca de 9 minutos entre as Estações Osasco e Pinheiros.

Intervalos de cerca de 5 minutos entre as Estações Pinheiros e Bruno Covas-Mendes Vila Natal (estratégia de looping- ida e volta dos trens no trecho entre as Estações de maior fluxo de passageiros para redução dos intervalos).

Nossa operação

Equipe de manutenção de equipamentos fixos em ação preventiva nos bloqueios da Estação Comandante Sampaio, Linha 8 – Diamante.

Jornalistas interessados em acompanhar as manutenções realizadas nos sistemas operacionais, que ocorrem da meia-noite às 4h da manhã, podem inscrever-se. Procure a nossa assessoria de imprensa pelo e-mail mobilidadeccr@inpresspni.com.br

Obras de modernização e serviços de manutenção

Linha 9

No dia 4/3, das 23h à 0h, os intervalos serão de 14 minutos entre as Estações Osasco e Bruno Covas-Mendes/ Vila Natal.

E no dia 5/3, das 10h às 15h30, os intervalos de 14 minutos entre as Estações Jurubatuba e Bruno Covas-Mendes/ Vila Natal.

Serviço

Linha 8

Elevador em reforma/revitalização na Estação Itapevi.

Escada rolante em manutenção na Estação Carapicuíba.

Linha 9

Elevador em reforma/ revitalização na Estação Socorro.

Escada rolante em reforma/ revitalização na Estação Grajaú. E em manutenção na Estação Autódromo.