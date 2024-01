Boletim ViaMobilidade (30/1 – 18h30)

Operação normal nas Linhas 8 – Diamante e 9 – Esmeralda.

Linha 8

Intervalos de cerca de 6 minutos entre as estações Júlio Prestes e Itapevi.

Linha 9

Intervalo de cerca de 9 minutos entre as estações Osasco e Pinheiros.

Intervalos de cerca de 5 minutos entre as estações Pinheiros e Bruno Covas-Mendes Vila Natal (estratégia de looping- ida e volta dos trens no trecho entre as estações de maior fluxo de passageiros para redução dos intervalos).

Nossa operação

O sistema de sinalização das vias férreas é composto por vários equipamentos que juntos garantem a segurança durante a circulação dos trens. Um deles é o SUP um componente elétrico que fica instalado em via e valida o código de velocidade do trem. Na foto, equipe de manutenção de equipamentos fixos (MEF) realiza testes no SUP nas estações Imperatriz Leopoldina, Osasco e Presidente Altino.