Boletim ViaMobilidade (29/11 – 18h30)

Operação normal nas Linhas 8 – Diamante e 9 – Esmeralda.

Linha 8

– Intervalos de até 6 minutos entre as estações Júlio Prestes e Itapevi.

Linha 9

– Intervalos de até 6 minutos entre as estações Osasco e Bruno Covas-Mendes/ Vila Natal.

Nossa operação

– Entre as atividades da equipe de via permanente da ViaMobilidade, está a recuperação de Juntas Isolantes Coladas (JIC). Esses dispositivos formam os circuitos de sinalização de ferrovia e promovem o isolamento elétrico entre dois trilhos, constituindo parte importante do sistema de segurança e sinalização. Na foto, a equipe trabalha em JIC da estação Presidente Altino.