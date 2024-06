Boletim ViaMobilidade (19/6 – 18h30)

Operação normal nas Linhas 8 – Diamante e 9 – Esmeralda.

Linha 8

Intervalo de cerca de 12 minutos entre as Estações Júlio Prestes e Palmeiras-Barra Funda.

Intervalos de cerca de 6 minutos entre as Estações Palmeiras-Barra Funda e Itapevi.

Linha 9

Intervalo de cerca de 9 minutos entre as Estações Osasco e Pinheiros.

Intervalos de cerca de 5 minutos entre as Estações Pinheiros e Bruno Covas-Mendes Vila Natal (estratégia de looping- ida e volta dos trens no trecho entre as Estações de maior fluxo de passageiros para redução dos intervalos).

Confira o status operacional das Linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda em tempo real no aplicativo da ViaMobilidade.

Download para Android:

https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.grupoccr.viamobilidade&hl=pt_BR&gl=US&pli=1

Download para IOS:

https://apps.apple.com/br/app/viamobilidade-linhas-8-e-9/id1596353450

Obras de modernização e serviços de manutenção

Manutenção programada – Linha 9 – Esmeralda

No dia 19/6, das 23h à 0h, os intervalos serão de 17 minutos entre as Estações Osasco e Bruno Covas/ Mendes – Vila Natal.

Saiba mais em: www.viamobilidade.com.br/realizacoes-e-investimentos