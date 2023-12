Boletim Travessias Litorâneas 08/12 – 15h05

Travessia São Sebastião/Ilhabela: opera com 210 minutos de espera em São Sebastião e 30 minutos em Ilhabela, por causa da alta demanda de veículo na abertura do fim de semana e da velocidade do vento. Cinco embarcações circulam no momento, enquanto duas aguardam a melhora das condições climáticas.

Travessia Santos/Guarujá: opera com 60 minutos em Santos e 55 minutos no Guarujá, por causa da alta demanda de veículos na abertura do fim de semana. Seis embarcações circulam no momento.

As demais travessias estão operando normalmente.

Importante destacar que a Defesa Civil Estadual emitiu alerta para a ocorrência de fortes ventos e chuvas no Estado, entre sexta-feira (08) e domingo (10), condição climática que pode afetar as travessias litorâneas.