Boletim: Time SP conquista primeira medalha nos Jogos Paralímpicos de Paris 2024

Os Jogos Paralímpicos de Paris 2024 começaram e o Time SP Paralímpico já conquistou sua primeira medalha, uma prata com o nadador Phelipe Rodrigues nos 50m livre da classe s10. Dezesseis esportistas do Time SP disputaram vagas e medalhas em cinco modalidades: bocha, natação, tênis de mesa, goalball e vôlei sentado. Nos jogos, a equipe brasileira se destacou com três pódios no primeiro dia de competição.

O quadro de medalhas do primeiro dia ficou assim: a China em primeiro lugar com 5 medalhas (4 ouros e 1 prata), seguida pela Grã-Bretanha com 6 (2 ouros, 3 pratas e 1 bronze) e Itália com 9 (2 ouros, 2 pratas e 5 bronzes). O Brasil terminou o dia na sétima posição com 3 medalhas (1 ouro, 1 prata e 1 bronze).

Bocha

Maciel Santos venceu por WO o jogador da Tunísia na primeira disputa da fase de grupos individual na categoria BC2. Já no individual feminino, Evani Calado venceu a adversária portuguesa por 8 a 2, enquanto Evelyn Oliveira perdeu para a atleta da Grã-Bretanha por 5 a 1.

Goalball

A equipe masculina, formada por atletas do Time SP, venceu os donos da casa pelo placar de 8 a 5 em uma partida bem disputada. O Brasil volta a jogar nesta sexta-feira (30) contra os EUA, às 4h (horário de Brasília).

Natação

Esta modalidade teve o maior número de atletas do Time SP competindo neste primeiro dia. Foram cinco nadadores em ação, incluindo Phelipe Rodrigues: o primeiro atleta a subir no pódio em Paris. O nadador da classe S10 conquistou a prata nos 50m livre.

Também disputaram finais os atletas Andrey Madeira nos 400m livre da classe S9; Ana Karolina Oliveira nos 100m borboleta da classe S14; Esthefany Rodrigues nos 200m livre da classe S5; Lucilene Souza nos 100m borboleta da classe S13. Ana Karolina Oliveira, Esthefany Rodrigues e Lucilene Souza não avançaram às finais de suas categorias.

Tênis de mesa

No tênis de mesa, a dupla brasileira formada por Claudio Massad, atleta do Time SP, e Luiz Filipe Manara venceu os espanhóis por 3 a 1 e garantiu vaga para as quartas de final da classe MD18. Também em duplas, Joyce Oliveira, do Time SP, e Cátia Oliveira garantiram vaga no pódio da classe WD5, para atletas cadeirantes. A outra dupla brasileira em disputa foi Bruna Alexandre e Paulo Salmin, que venceram a dupla sueca por 3 a 0. Salmin também faz parte do Time SP.

Vôlei sentado

A estreia da equipe feminina de vôlei sentado nos Jogos Paralímpicos foi marcada por uma vitória contundente por 3 a 0 (parciais de 25/13, 25/10 e 25/07) sobre Ruanda. Destaque para a ponteira Suellen Dellangelica, que marcou 23 pontos durante o jogo, e para a atacante Janaína Petit, que marcou 9 pontos. O Brasil volta a jogar neste sábado (31) contra o Canadá, às 15h (horário de Brasília).