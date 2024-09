Boletim Paris: Talisson Glock conquista 4ª medalha nos Jogos Paralímpicos de Paris 2024

O décimo dia de competições rendeu mais medalhas ao Brasil, que chega à sua 70ª medalha e segue na 7ª posição do quadro geral. Nesta sexta-feira (6), Talisson Glock brilhou nas piscinas de Paris ao conquistar sua quarta medalha nos Jogos Paralímpicos de 2024. Com isso, a delegação do Time SP Paralímpico chega a 28ª medalha, se aproximando da marca obtida em Tóquio, quando encerrou a competição com 30 medalhas.

Destaque também no judô com Alana Maldonado, que também fez história ao garantir o bicampeonato paralímpico. Além disso, Zileide Silva ficou em segundo lugar na final do salto em distância da classe T20, conquistando a prata ao atingir 5,76m, assim como Thiago Paulino, que brilhou no arremesso de peso, também assegurando o segundo lugar no pódio com o lançamento de 15,06m.

Atletismo

Com as medalhas de prata conquistadas na parte da tarde, o Brasil ficou fora da decisão por medalhas no revezamento 4x100m Universal do atletismo. A equipe formada por Lorena Spoladore, Washington Nascimento, Verônica Hipólito e Ariosvaldo Fernandes, ficou na terceira e última posição na segunda semifinal com tempo de 51s19.

Jardênia Félix e Debora Oliveira de Lima, do Time SP, também competiram na final do salto em distância, mas ficaram em 5º e 6º, respectivamente, na prova conquistada por Zileide Silva.

Canoagem

O canoísta Luis Cardoso Silva chegou em primeiro lugar na sua bateria nos 200m caiaque KL1 (usa somente braços na remada) e avançou direto para a final A, que acontece na manhã de sábado (7) às 6h20 (horário de Brasília).

Débora Benevides também se classificou para semifinal dos 200m canoa da classe VL2, depois de ficar na segunda colocação da sua bateria com tempo de 1:04:62.

Ciclismo

Lauro Chaman encerrou sua participação nas Paralimpíadas nesta sexta-feira (6). O ciclista ficou na 5ª colocação no ciclismo de estrada na classe C4-5, para atletas amputados ou com deficiência nos membros superiores ou inferiores. Ele fechou a prova em 2h25m58.

Judô

Além do ouro conquistado por Alana Maldonado, Lúcia Teixeira também esteve nos tatames de Paris. A judoca não conseguiu o bronze que ficou para Marta Payno, da Espanha.

Harlley Arruda também chegou ao quarto lugar, deixando o bronze para o adversário português Djibrilo Iafa.

Natação

Pela manhã, Gabriel Cristiano Silva não avançou para a final da prova dos 100m livre da classe S8. Após se classificar para a final dos 100m costas da classe S14 (deficiência intelectual) com o oitavo tempo, Ana Karolina Soares disputou no início da tarde a prova final e terminou na 7ª posição, ficando fora do pódio. Esthefany Rodrigues disputou a final dos 50m borboleta da classe S5 e terminou na 8ª posição com tempo de 50s02.

Tênis de mesa

Nas quartas de final do individual WS9, Danielle Rauen, medalhista de bronze nas duplas da categoria WD20, disputou uma vaga na semifinal contra atleta húngara, porém com o placar de 2×3 acabou ficando de fora de mais um pódio.