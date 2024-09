Boletim Paris: Prata de Lucilene Sousa é a 21ª medalha do Time SP nas Paralimpíadas

A manhã desta quarta-feira (4) começou com disputas acirradas no ciclismo, bocha e goalball. No entanto, as medalhas brasileiras vieram durante a tarde, com a prata de Lucilene Sousa no revezamento 4×100 livre misto da classe S11 e bronze para Verônica Hipólito na prova de 100m T36, para atletas com paralisia cerebral de grau moderado.

Com as conquistas de hoje, o Brasil fecha o dia na 6ª posição com 57 medalhas (15 de ouro, 15 de prata e 27 bronze). Só o Time SP Paralímpico já conquistou 21 delas, sendo 4 de ouro, 5 de prata e 12 de bronze. Os Jogos Paralímpicos de Paris 2024 se encerram em 8 de setembro.

Atletismo

Além de Verônica Hipólito, que conquistou o bronze, outros três atletas do Time SP disputaram provas na Arena de France. Daniel Mendes não se classificou para a final dos 100m T11 (atletas com guia), assim como Jessica Giacomelli, nos 100m T54 (corrida em cadeiras adaptadas).

Giovanna Boscolo, do Time SP, disputou a final do arremesso de peso F32, mas ficou em 9º lugar em prova que trouxe medalha para outra atleta brasileira: Wanna Brito, que conquistou a prata.

Bocha

Evelyn Oliveira, do Time SP, competiu na prova em duplas com Mateus Carvalho pelas quartas de final da classe BC3. Diante do revés para Hong Kong, a dupla encerra sua participação nas Paralimpíadas de Paris.

Na disputa por equipes, BC1-2, o Japão levou a melhor em partida decidida na jogada de desempate. O trio brasileiro, formado por Iuri Silva, Andreza Oliveira e o atleta do Time SP, Maciel Santos, também deixa as competições.

Ciclismo

Lauro Chaman competiu na prova de estrada contrarrelógio e ficou em 4º na classe C5, terminando os 28,3 km em 9,67 segundos. Sabrina Custódia disputou a prova da classe C1-3 e terminou na 15ª posição. Encerrando a participação brasileira nas estradas de Paris, Mariana Garcia ficou em 8º na classe H1-3.

Goalball

Em jogo acirrado, a seleção da Ucrânia avançou para as finais com o placar de 6 a 4. Com o resultado, os atletas do Time SP disputarão a medalha de bronze amanhã (5), contra a China.

Natação

Durante a manhã, ocorreram as provas classificatórias. Nos 100m livre da classe S12, Lucilene Sousa fechou a prova com tempo de 1min03s14 e avançou à final com o segundo melhor tempo da sua bateria. Durante a final, ela chegou na sexta posição.

Já na prova dos 200m medley da classe SM14, Ana Karolina Soares terminou com tempo de 2min42s07, sendo a sétima colocada na bateria e 13º tempo geral, e não avançou para a decisão.

Na parte da tarde, revezamento 4×100 livre misto da classe S11, a nossa Lucilene participou da equipe que foi a segunda colocada, ficando com a prata

Tênis de Mesa

Joyce Oliveira, do Time SP, disputou a vaga para a semifinal, mas a atleta sul-coreana Jiyu Yoon venceu a partida por 3 x 1.