Boletim Ecovias: Tráfego segue lento na Imigrantes sentido capital

No sentido capital, continua a lentidão na rodovia dos Imigrantes, do km 58 ao km 48, devido ao alto fluxo de veículos. Tráfego normal nos demais trechos sob concessão da Ecovias Imigrantes.

A concessionária recomenda que caminhões e carretas com destino a São Paulo utilizem o trecho de serra da Via Anchieta.

A alça da via Anchieta no km 39 sul com acesso a Interligação Planalto sentido rodovia dos Imigrantes e alça de retorno da rodovia dos Imigrantes no km 40,2, sentido litoral, estão bloqueadas por motivos operacionais.

Tempo bom com visibilidade boa.

O SAI está em Operação Normal 5X5. A descida é realizada pela pista sul da Via Anchieta e da Rodovia dos Imigrantes. Já a subida da serra acontece pela pista norte das duas rodovias.