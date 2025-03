Boletim Ecovias: SAI tem congestionamento nos dois sentidos

A pista norte operacional da Via Anchieta tem tráfego congestionado no sentido litoral, do km 44 ao km 55, devido ao alto fluxo de veículos comerciais. Em direção à capital, há lentidão do km 64 ao km 61, pelo alto fluxo de veículos.

Na Imigrantes, sentido capital, há congestionamento do km 59 ao km 46. Já no sentido litoral, o tráfego é lento do km 67 ao km 70, também pelo alto fluxo de veículos.

Cônego Domênico, sentido capital, tem congestionamento do km 268 ao km 270. Já no mesmo sentido da Padre Manoel da Nóbrega, o tráfego também está congestionado do km 270 ao km 274. Ambos devido ao alto fluxo de veículos.

Tempo encoberto com visibilidade parcial.

Por conta da baixa visibilidade, estão bloqueadas a alça da Anchieta no km 40 Norte com acesso à Interligação Planalto, sentido Imigrantes, a alça da Imigrantes para a Interligação no km 42, sentido Anchieta, e a alça de retorno no km 40+200, sentido litoral.

O SAI está em Operação Descida 7X3. Motorista utiliza as pistas norte e sul da Via Anchieta, além da pista sul da Rodovia dos Imigrantes para descer em direção ao Litoral. Já a subida é realizada somente pela pista norte da Imigrantes.