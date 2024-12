Boletim Ecovias: permanece a lentidão na Anchieta em direção a SP

A lentidão segue na Via Anchieta, no sentido capital, do km 65 ao km 62, devido a acidente e do km 20 ao km 17, pelo alto fluxo de veículos. O tráfego também segue lento na Imigrantes, sentido litoral, do km 67 ao km 70, pelo alto fluxo de veículos.



No momento (cerca de 20h), tempo encoberto, com neblina no topo de serra e visibilidade parcial.

O SAI está em Operação Normal (5×5). A descida é realizada pela pista Sul da Via Anchieta e da Rodovia dos Imigrantes. Já a subida da serra acontece pelas pistas Norte das duas rodovias.

O Sistema Anchieta-Imigrantes é formado pelas rodovias Anchieta, dos Imigrantes, Padre Manoel da Nóbrega, do km 270 ao km 292 (Praia Grande), e Cônego Domênico Rangoni (ex-Piaçaguera – Guarujá).

