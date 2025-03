Boletim ECOVIAS: Neblina na serra gera bloqueio da alça da Anchieta

Congestionamento na rodovia dos Imigrantes, sentido São Paulo, do km 58 ao km 50, pelo alto fluxo de veículos.

Há neblina na serra e por conta da baixa visibilidade, há bloqueio da alça da Anchieta no km 40 norte com acesso a Interligação Planalto sentido Imigrantes e alça da Imigrantes para a interligação, no km 42 sentido Anchieta. Em preparação para a implantação da Operação Subida, está bloqueada alça da via Anchieta no km 39 sul com acesso a Interligação Planalto, sentido rodovia dos Imigrantes e alça de retorno da rodovia dos Imigrantes no km 40,2, sentido litoral.

O SAI está em Operação Normal (5×5). A descida é realizada pela pista Sul da Via Anchieta e da Rodovia dos Imigrantes. Já a subida da serra acontece pela pista Norte das duas rodovias.