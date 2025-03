Boletim Ecovias: Lentidão na rodovia Padre Manoel da Nóbrega sentido São Paulo

Congestionamento na rodovia dos Imigrantes, sentido São Paulo, do km 60 ao km 49. Lentidão na via Anchieta, sentido São Paulo, do km 55 ao km 52 e do m 45 ao km 40. Lentidão na rodovia Padre Manoel da Nóbrega, sentido São Paulo, do km 275 ao km 274. Todos pelo alto fluxo de veículos.

Tempo encoberto, com chuva em pontos isolados e neblina no topo de serra.

O SAI está em Operação Subida 2X8. A descida é feita pela pista sul da Rodovia Anchieta. Já a subida da serra acontece pelas pistas norte e sul da Rodovia dos Imigrantes e pista norte da via Anchieta.