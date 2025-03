Boletim Ecovias: Imigrantes tem tráfego intenso no sentido SP

Na Imigrantes, sentido capital, há tráfego intenso do km 51 ao km 46, pelo alto fluxo de veículos.

Tempo encoberto com visibilidade parcial.

Por conta da baixa visibilidade, estão bloqueadas a alça da Anchieta no km 40 Norte com acesso à Interligação Planalto, sentido Imigrantes, a alça da Imigrantes para a Interligação no km 42, sentido Anchieta, e a alça de retorno no km 40+200, sentido litoral.

A pista sul da via Anchieta está bloqueada no trecho de serra para obras. Por isso o SAI está em Operação 5X3. A descida é realizada pela pista norte da via Anchieta e pista sul da rodovia dos Imigrantes. Já a subida da serra acontece pela pista norte da rodovia dos Imigrantes.