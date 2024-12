Boletim das Rodovias: Ano Novo – 31 de dezembro

A ARTESP – Agência de Transporte do Estado de São Paulo informa as condições de tráfego nas principais rodovias que dão acesso ao litoral paulista e ao interior do Estado de São Paulo às 13h desta terça-feira (31). Mais de 2 milhões de veículos já circularam pelas principais rodovias do Estado.

Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI)

Operação 5×5 – Tráfego normal, sem congestionamentos. Já circularam cerca de 527 mil veículos pelo SAI.

Sistema Anhanguera-Bandeirantes

Tráfego normal, sem congestionamentos. O sistema já recebeu cerca de 460,8 mil veículos.

Sistema Castello Branco-Raposo Tavares

Tráfego normal, sem congestionamentos. Cerca de 529,6 mil veículos já trafegaram pelo sistema.

Rodovia Ayrton Senna/Carvalho Pinto

Tráfego normal, sem congestionamentos. O corredor já recebeu cerca de 300 mil veículos.

Rodovia dos Tamoios

Tráfego normal, sem congestionamentos. Mais de 251,9 mil veículos já circularam pela rodovia.