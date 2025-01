Boletim das Rodovias Ano Novo – 3 de janeiro de 2025

A ARTESP – Agência de Transporte do Estado de São Paulo informa as condições de tráfego nas principais rodovias que dão acesso ao litoral paulista e ao interior do Estado de São Paulo às 9h desta sexta-feira (3).

Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI)

Operação 5×5 – O motorista encontra tráfego congestionado na Rodovia Anchieta, sentido capital, do km 52 ao km 40. Para o litoral, há lentidão do km 31 ao km 40. Na Imigrantes, sentido capital, o excesso de veículos causa congestionamento do km 58 ao km 49 e do km 63 ao km 58; e para o litoral, o tráfego está lento do km 28 ao km 32 e do km 52 ao km 53.

Sistema Anhanguera-Bandeirantes

Normal, sem congestionamentos.

Sistema Castello Branco-Raposo Tavares

Tráfego normal, sem congestionamentos.

Rodovia Ayrton Senna/Carvalho Pinto

O motorista que utiliza o trecho trafega normalmente no sentido interior. Para a capital, o tráfego está lento do km 20 ao km 18.

Rodovia dos Tamoios

A Tamoios tem trânsito normal, sem congestionamentos.