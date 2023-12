Boletim Travessias Litorâneas 10/12 – 17h05

São Sebastião/Ilhabela: opera com 30 minutos de espera em São Sebastião e 180 minutos em Ilhabela, em função da alta demanda de veículos na volta do fim de semana. Quatro embarcações circulam no momento, enquanto três aguardam a melhora das condições climáticas.

Santos/Guarujá: opera com 20 minutos de espera em Santos e 60 minutos no Guarujá, em função da alta demanda de veículos na volta do fim de semana, da força da maré e do congestionamento na Rodovia Cônego Domênico Rangoni, que motiva motoristas a optarem pela travessia. Sete embarcações circulam no momento.

As demais travessias estão operando normalmente.