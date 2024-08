Boletim – Acidente aéreo em Vinhedo – 09/08 – 16h15

O governador Tarcísio de Freitas anunciou a criação de um gabinete de crise em Vinhedo para o suporte das equipes mobilizadas na ocorrência do acidente com a aeronave da Voepass Linhas Aéreas, ocorrido no início da tarde desta sexta-feira (9). O secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, e os comandantes das forças de segurança do estado e da Defesa Civil estão no município para auxiliar no trabalho. Além das equipes estaduais, também compõe o gabinete de crise o Ministério de Portos e Aeroportos, a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), o Governo do Estado do Paraná e profissionais de assistência social.

Um posto de comando avançado foi montado a aproximadamente 100 metros da ocorrência. O combate às chamas do local da queda foi finalizado. O Instituto de Medicina Social e Criminologia do Estado de São Paulo (IMESC) também vai auxiliar na identificação dos corpos.

O Instituto Médico Legal (IML) de Campinas está sendo preparado para recepção e identificação das vítimas.

Suporte estadual

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 13h e, imediatamente, encaminhou sete equipes para o bairro de Capela em Vinhedo para auxiliar no atendimento da ocorrência. A Superintendência da Polícia Técnico-Científica (SPTC), da Polícia Civil e Militar reforçaram as equipes no local. O Instituto Médico Legal (IML) e os responsáveis pelo recolhimento de corpos também foram encaminhadas para reforço nos trabalhos.

Mais informações serão divulgadas em breve.