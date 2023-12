Bold by Veuve Clicquot em Curitiba

Aconteceu em Curitiba o célebre Bold by Veuve Clicquot, projeto internacional criado pela Maison de Champagne, que tem como missão, gerar maior inclusão, impacto e visibilidade para líderes empreendedoras femininas.

As convidadas participaram dessa iniciativa que está presente em dezenas de países pelo mundo, e há mais de 50 anos atua encorajando e inspirando líderes de sucessivas gerações de mulheres em diversas áreas de trabalho. No Brasil, Bold foi lançado em 2022 e já teve encontros em São Paulo, Salvador e Rio de Janeiro.

Esta edição contou com um talk com a medição de Cintia Peixoto e participação de Tatiana Schuchovsky Reichmann, Luanna Toniolo, Claudia Krauspenhar e abertura realizada por Catherine Petit, diretora-geral da Moët Henessy no Brasil, seguido de almoço harmonizado com Veuve Clicquot preparado pela anfitriã no restaurante K.SA.

A mediadora Cintia Peixoto tem formação e vasta experiência em administração de empresas, é sócia publisher e especialista em ações de relacionamento, eventos e experiências. Tatiana Schuchovsky Reichmann é administradora especialista em gestão de empresas, com mais de 25 anos de atuação junto ao consórcio, e CEO da Ademicon, a maior administradora independente de consórcio do Brasil em créditos ativos; Luanna Toniolo é cofundadora e CEO da TROC, plataforma de moda circular, parte do Grupo Arezzo&Co e foi eleita pela Bloomberg uma das pessoas mais influentes da América Latina; e Claudia Krauspenhar, dona do restaurante K.sa, inaugurado em 2019, eleito o melhor restaurante da região Sul pelo prêmio Melhores da Gastronomia em 2023. Claudia é advogada por formação e pós-graduada em Gestão da Gastronomia. Em 2008, foi eleita Chef Revelação pela Veja Curitiba.

Bold by Veuve Clicquot dá continuidade ao legado da Madame Clicquot, que aos 27 anos, ao se tornar viúva, se consagrou uma das primeiras empresárias dos tempos modernos, quando corajosamente assumiu a Maison em 1805, em uma época em que as mulheres não podiam trabalhar ou votar. Seu espírito empreendedor, força e confiança a fez expandir os negócios para os quatro campos do mundo, trazendo inovações que revolucionaram a forma de elaboração do champagne. Sempre próxima de mulheres de coragem e determinação, a Maison Veuve Clicquot mais do que nunca, tem um papel concreto a desempenhar e uma real contribuição social a fazer dando voz a mulheres empreendedoras.