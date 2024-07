Bolasie desencanta, Criciúma vence e mantém o Cruzeiro fora do G6

O Criciúma venceu o Cruzeiro por 1 a 0, na noite desta quarta-feira (3), no estádio Heriberto Hülse, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Bolasie marcou o único gol do jogo. O congolês foi às redes aos 26 segundos do segundo tempo. O Criciúma teve um jogador a menos nos últimos minutos após a expulsão de Allano.

O atacante quebrou um jejum de gols que durava nove jogos. Ele havia balançado as redes pela última vez no dia 27 de abril, na vitória do Tigre sobre o Vasco.

Com a vitória, o Criciúma chegou aos 16 pontos e assumiu a 12ª colocação provisória do Brasileirão —pode ser ultrapassado pelo Juventude, que ainda joga na rodada. O Cruzeiro, por sua vez, segue com 20, no oitavo lugar e perdeu a chance de entrar no G6 da competição.

O Cruzeiro volta a campo no próximo domingo (7), quando recebe o Corinthians, às 16h (de Brasília). No mesmo dia, mas às 18h30, o Criciúma visita o Vitória. Os dois jogos são válidos pela 15ª rodada do Brasileiro.

CRICIÚMA

Gustavo; Claudinho (Higor Meritão), Rodrigo, Walisson Maia e Trauco; Barreto, Ronald (Fellipe Mateus), Matheusinho (Newton) e Marcelo Hermes; Eder (Arthur Caíke) e Bolasie (Allano). T.: Cláudio Tencati

CRUZEIRO

Anderson; Palácios (Arthur Viana), Zé Ivaldo, João Marcelo e Kaiki (Mateus Vital); Lucas Romero, Lucas Silva (Vitinho), Ramiro (Barreal) e Matheus Pereira; Gabriel Verón e Arthur Gomes (Robert). T.: Fernando Seabra

Local: Heriberto Hülse, em Criciúma (SC)

Árbitro: João Vitor Gobi (SP)

Assistentes: Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP) e Daniel Luís Marques (SP)

VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)

Gol: Bolasie (26″/2°T)

Cartões amarelos: Zé Ivaldo, João Marcelo (CRU), Matheusinho, Allano (CRI)

Cartão vermelho: Allano (CRI)