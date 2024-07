Boi Caprichoso é campeão do Festival de Parintins 2024

O Boi Caprichoso venceu pelo terceiro ano consecutivo o Festival de Parintins. É a 26ª vitória do boi azul no festival, contra 32 do rival.

A nota dos dois grupos é calculada a partir da média de voto de cada jurado em cada categoria. São três dias de festival e mais de 20 quesitos.

Com o tema “Cultura, o triunfo do povo”, o Caprichoso saiu na frente na primeira noite de festividades, na sexta-feira (28). No sábado (29), os dois bois ficaram empatados. Nas notas de domingo (30), o Caprichoso se sagrou campeão.

O clima da apuração, transmitida ao vivo no YouTube pela TV local A Crítica, foi de ansiedade e apreensão entre os representantes dos dois grupos. O sinal da transmissão para a TV chegou a ser derrubado na reta final da apuração, mas foi recuperado.

Isabelle Nogueira, finalista do BBB 24, é cunhã-poranga do Garantido, boi que perdeu a competição neste ano. A ex-BBB acompanhou a apuração em sua casa com a presença do namorado, Matteus, e do amigo Marcus, ambos colegas de confinamento.