Bob Wolfenson participa de roda de conversa no Centro Cultural Monte Azul

A Porto de Cultura, encerrando a programação do seu curso de fotografia voltado para profissionais periféricos, realiza nesta terça-feira, dia 24 de setembro, uma roda de conversa com o premiado fotógrafo Bob Wolfenson. A agenda, gratuita, acontece no Centro Cultural Monte Azul.

Bob Wolfenson é um renomado fotógrafo brasileiro especializado em retratos, nus e moda, com uma carreira de mais de 50 anos. Suas obras foram exibidas em instituições de prestígio como o MASP e fazem parte de importantes acervos e coleções. Além de colaborar com grandes publicações, ele assina diversos livros e continua a desenvolver projetos artísticos.

A iniciativa da Porto de Cultura, ao longo de agosto e setembro, chegou para reforçar como as ferramentas digitais de captação e compartilhamento democratizaram a criação e o consumo de imagens, tornando a fotografia um meio de comunicação acessível e eficaz, independentemente de finalidade, idioma, idade, gênero, território ou condição social.

Guiado pelos fotógrafos Allan Cunha e Léu Britto, além da curadora Marly Porto, o projeto buscou, encontro a encontro, ampliar o universo estético do participante por meio do refinamento do olhar, além de fornecer subsídios para geração de renda, com possibilidade de atuação profissional em periódicos, eventos e mais.

Agora, no encerramento, Bob Wolfenson compartilha suas dicas e experiências.

“É preciso identificar a nobreza no cotidiano das diferentes partes da cidade. Reconhecer que há muitas narrativas que precisam ser vistas e visitadas. Buscamos assim, para além da técnica, um refinamento do olhar pela fotografia, de forma que o participante possa observar e utilizar as regras de composição, a luz, a sensibilidade, tanto para fotografar como para aprimorar sua capacidade de ler uma imagem pessoal e coletivamente”, aponta Marly.

SERVIÇO

Roda de conversa com Bob Wolfenson

Quando: Dia 24 de setembro

Horário: Das 19h às 21h

Local: Centro Cultural Monte Azul

Avenida Tomás de Sousa nº 552. Jd. Monte Azul, São Paulo – SP

Gratuito